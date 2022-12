Anisa muore a 18 anni: era stata rimandata a casa dal Pronto soccorso. Trovata senza vita dalla mamma

di Redazione web

Spezzata da un malore ad appena 18 anni, compiuti lo scorso 4 dicembre. Anisa Mahmic, origini bosniache, ma residente a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, è stata ritrovata senza vita in casa, dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso dell'ospedale San Polo di Monfalcone, dove era andata perché non si sentiva bene, scrive Il Gazzettino.

Rimandata a casa

Anisa è stata sottoposta ad una serie di esami diagnostici, che non hanno evidenziato nessun problema allarmante, motivo per cui era stata dimessa poco dopo. Fatto ritorno a casa, insieme a sua madre, ha continuato a star male e nella notte è stato chiamato di nuovo il 118, che quando è arrivato nell'abitazione della 18enne, non ha potuto che constatare il decesso.

Autopsia sul corpo

Ora solo l'autopsia potrà indicare le cause della morte della giovane, che potrebbero indicare la strada per l'indagine. «Non ti dimenticheremo mai. Non dimenticheremo il tuo sorriso» sono le parole apparse fuori dall'abitazione della ragazza, studentessa allo Ial di Gorizia, scritti dai molti amici che le hanno voluto portare in dono mazzi di fiori e cartelloni con scritte d'affetto.

