Tenta di uccidersi due volte, ma non ci riesce: prima si butta dal balcone, poi si lancia nel forno della pizzeria

di Redazione web

La speranza è che ora trovi una motivazione per ricostruire la sua vita. Un uomo di 47 anni ha tentato di suicidarsi per due volte, ma il destino lo ha salvato in entrambe le occasioni. L'uomo si è buttato nel vuoto dal balcone di casa sua a Rho, provincia di Milano, ma sotto di lui ha trovato un'auto che ha attutito il colpo, che con l'asfalto sarebbe stato molto più traumatizzante.

Infermiere palpeggiava le pazienti sedate dai farmaci: arrestato per violenza sessuale aggravata

Salvato dal pizzaiolo

Il 47enne, intenzionato a voler porre fine alla sua vita, si è rialzato e si è diretto verso una pizzeria di fronte, con la volontà di gettarsi tra le fiamme del forno acceso. Ma anche stavolta, a salvarlo è stato il pizzaiolo 31enne, che ha intuito quello che stava per fare e lo ha bloccato.

Si alza dal letto e inizia a tossire, poi il malore improvviso: Gianluca muore a 50 anni in casa

Ricoverato in ospedale

Nel frattempo i testimoni della tragica situazione hanno chiamato il 112, che sul posto ha inviato una pattuglia ed un'ambulanza del pronto soccorso; l'uomo era evidentemente agitato, ma il paziente lavoro dell forze dell'ordine ha permesso di tranquillizzarlo.

Poi gli operatori del 118 lo hanno visitato e accompagnato all'ospedale San Carlo di Milano, dove ha riportato un trauma cranico e sospette fratture, ma non è in pericolo di vita. Anche il pizzaiolo per evitare che l'uomo potesse farsi del male, nel bloccarlo si è ferito lievemente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA