«Mio figlio di 7 anni non ha amici, nessuno verrà al suo compleanno: tutta colpa di un problema fisico»

C'è un bambino che tra poco compirà 7 anni, e per l'occasione la sua mamma gli ha organizzato una festa di compleanno invitando i suoi compagni di classe. Ma la donna ha il cuore spezzato, perché è convinta che nessuno di loro parteciperà al party: la mamma ha spiegato la situazione sui social, dicendo che suo figlio ha fatto molta fatica a farsi degli amici a scuola a causa di un piccolo disturbo, ed è per questo che teme resterà da solo nel giorno del compleanno.

Nessuno alla festa

Il bambino, spiega la donna, soffre di ansia da bagno, e questo gli ha causato qualche incidente a scuola.

I consigli

Molti altri genitori si sono affrettati a commentare, e la maggior parte suggerisce alla mamma di dare seguito agli inviti contattando i genitori dei compagni di classe. La donna ha ammesso di non aaccompagnare e andare a prendere il figlio a scuola, quindi non ha idea di chi siano gli altri genitori. Il consiglio che le è venuto dalla community è stato si andare a scuola di tanto in tanto per conoscere di persona le mamme e i papà degli altri bambini, di comunicare con loro tramite il gruppo Whatsapp di classe e di contattate la scuola o l'insegnante per assicurarsi che gli inviti siano stati consegnati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 14:50

