AeroItalia, giornata da incubo per decine di passeggeri: 4 ore di ritardo per due voli. Come richiedere il rimborso di 250 euro

di Redazione web Giornata da incubo per diversi gruppi di passeggeri che avevano prenotato i voli AeroItalia Roma-Palermo, Palermo-Roma e Olbia-Roma, ieri lunedì 11 dicembre. Sia il Roma-Palermo (e di conseguenza il Palermo-Roma) che l'Olbia-Roma hanno infatti accumulato ben quattro ore di ritardo: come sottolinea ItaliaRimborso, i viaggiatori possono chiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004. Giornata da incubi per decine di passeggeri Nella fattispecie, il volo Roma Palermo XZ2711 doveva partire alle 09:30 ed i passeggeri sono atterrati solamente alle 14:05. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Palermo Roma XZ2712 con partenza prevista alle 11:10 ed i viaggiatori sono atterrati alle 16:11. Stesso discorso per quanto riguarda il volo Olbia Roma XZ2614, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Aeroitalia. Per attivare l'assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, i passeggeri dei voli in ritardo possono farlo attraverso la compilazione del form online presente nell'homepage del sito web italiarimborso.it. Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 15:15

