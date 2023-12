Ryanair scopre parti di motore false in due aerei: il giallo dei fornitori che riguarda anche altre compagnie

di Marta Goggi

Le compagnie aeree non stanno passando un bel periodo. Nel settore, infatti, c'è in atto uno scandalo che vede la sostituzione di parti di motore vere con alcune false. Anche Ryanair è stata coinvolta, dopo aver trovato pezzi falsi in due aerei.

Le indagini

La scoperta è stata fatta durante alcuni controlli di Ryanair in Texas e Brasile. Anche le principali compagnie aeree statunitensi Delta Air Lines, American Airlines e Southwest Airlines hanno trovato parti sospette nei loro aerei. Le parti false sembrano provenire dai fornitori, in particolare da quelli non approvati. Gli investigatori avrebbero fatto risalire le forniture ad AOG Technics, la stessa compagnia sospettata da Ryanair, come riferito dal Daily Mail. L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha dichiarato in agosto che stava esaminando le segnalazioni di parti con documenti sospettati di falsificazione, mentre la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha messo in guardia le compagnie aeree dallo scandalo. Si dice che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sia nelle prime fasi di un'indagine.

