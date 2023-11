Ryanair, biglietto per Lourdes a Charles Leclerc dopo il ko in Brasile: ironia social

di Redazione web

Ryanair non si è rispiarmiata da commentare con ironia la disfatta di Charles Leclerc nel Gran Premio del Brasile di domenica. Il pilota Ferrari ha avuto un problema idraulico per cui si è schiantato contro una barriera durante il giro di prova. Leclerc ha parlato della sua sfortuna e ha detto di voler andare a Lourdes, santuario cristiano più visitato al mondo, per provare a porre fine a questa serie di sventure.

Il post di Ryanair

La compagnia aerea Ryanair ha accolto l'appello di Leclerc e ha ironicamente realizzato un biglietto per il pilota in direzione Lourdes. Nella didascalia la compagnia ha aggiunto: «Porta con te i tuoi strateghi». Il volo fittizio è in partenza dal Brasile, a Leclerc è stato riservato l'imbarco prioritario e il posto numero 16, che è anche il suo numero di macchina.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA