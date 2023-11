Bobo Tv, Le Iene interrompono la diretta: «Ecco il modulo di divorzio da Adani, Ventola e Cassano». La reazione di Vieri VIDEO

di Cristina Siciliano

Che cos'è successo alla Bobo Tv? Semplice. Christian Vieri sembra aver voltato definitivamente pagina, lasciandosi alle spalle Adani, Ventola e Cassano. L'ex calciatore, per avvicinarsi a un pubblico più giovane ha deciso di andare a pescare influencer e content creator tra i più famosi nel mondo calcistico.

Un cambiamento emblematico per la trasmissione che si dirige verso una svolta più stile Gen Z. Tuttavia, se da una parte c'è chi ha apprezzato il cambiamento del programma, dall'altra c'è anche chi non ha condiviso la scelta di Christian Vieri.

E poi, proprio nelle ultime ore c'è stata un'irruzione improvvisa da Le Iene. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Cosa è successo

L'inviato de Le Iene ha presentato un «modulo di divorzio veloce» da far firmare a Christian Vieri. «Complimenti per la trasmissione - ha sottolineato l'inviato de Le Iene -.

L'inviato ha aggiunto: «Dichiara lo scioglimento del matrimonio. Motivazione della separazione: A) Ventola è sempre ubriaco, B) Ronaldo è più forte di Messi, C) Come dice Corona per questioni economiche e di potere e D) un riferimento ad Adani. Qual è il motivo?».

E Christian Vieri ha risposto: «Nessuno dei quattro. Non firmo nulla comunque se non ho il mio avvocato. Le cose che succedono dentro allo spogliatoio rimangono lì. Io non rispondo a queste cose».

