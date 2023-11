Bobo Tv, i motivi della (presunta) separazione. Corona: «Soldi e potere». Ventola gli risponde: non sei andato lontano. Vieri cita Rocky "risponde" ad Adani

Sembrano intoccabili, un salotto di amici senza spazio per i rancori. Poi, la rottura improvvisa e la fine del format che aveva conquistato migliaia di appassionati di calcio. «La "Bobo tv" chiude qui», ha annunciato ieri Christian Vieri. Nessun motivo spiegato, solo l'amarezza che traspariva dal volto e dal tono di voce dell'ex attaccante. Ma se per qualcuno si tratta di una strategia comunicativa per alzare l'attenzione, c'è chi come Fabrizio Corona ha provato ad anticipare i motivi di questo addio improvviso.

Bobo Tv, Cassano, Adani e Ventola se ne vanno. Cosa è successo? Uno scherzo o una lite pesante dietro l'addio