Bobo Tv, la prima puntata senza Adani, Cassano e Ventola. Vieri: «Volevo altre persone»

di Cristina Siciliano

Bobo Tv, la rottura adesso è ufficiale. La trasmissione con protagonisti Christian Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola è il passato. Christian Vieri ha lanciato lunedì 7 novembre il nuovo format, spiegando le sue intenzioni di voler cambiare in gran parte la struttura del programma. La realtà dei fatti non è ancora stata raccontata dai protagonisti. Dietro potrebbero esserci anche alcune divergenze sorte tra i quattro amici, ma dopo le ultime dichiarazioni di Christian Vieri resta in piedi l’ipotesi di una semplice separazione legata al desiderio di mettersi in gioco in nuove esperienze. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel detatglio.

Le parole di Christian Vieri

«Da stasera ci sono solo io alla Bobo Tv - ha sottolineato Christian Vieri -.

Cassano a Striscia: non mi comanda nessuno

«I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La Bobo Tv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada». Parole di Antonio Cassano, rimasto in silenzio nelle ore successive all'annuncio di Bobo Vieri sulla fine del progetto nato su Twitch. L'ex attaccante parla a Striscia la Notizia, intervistato da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro d'Oro (il 20esimo in bacheca).

«Se Vieri voleva comandare? Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli». E ancora: «Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque», conclude Cassano, facendo intendere che Vieri volesse inserire, davanti o dietro le telecamere, una quinta figura.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA