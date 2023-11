BoboTv, a Cassano il Tapiro dopo la rottura: «I soldi non c'entrano, ecco cosa è successo». Vieri svela i sostituti degli ex soci

«I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La Bobo Tv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada». Parole di Antonio Cassano, rimasto in silenzio nelle ore successive all'annuncio di Bobo Vieri sulla fine del progetto nato su Twitch. L'ex attaccante parla a Striscia la Notizia, intervistato da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro d'Oro (il 20esimo in bacheca).