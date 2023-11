Milan-Psg, Donnarumma torna a San Siro: la Curva Sud si prepara ad accoglierlo con i 'dollarumma' distribuiti fuori dallo stadio

di Redazione web

Gli ultras milanisti si stanno preparando da tempo ad accogliere il loro ex portiere a San Siro. Da quando Donnarumma ha lasciato la squadra rossonera nel 2021, i tifosi non hanno mai lasciato da parte il risentimento nei suoi confronti. Stasera si giocherà proprio Milan - Paris Saint Germain, ma questa volta a San Siro. Nella scorsa giornata di Champions League si era già disputata questa gara, che aveva visto uscire vincitrice la squadra parigina allo stadio Parco dei Principi. Anche in quella occasione i tifosi milanisti non avevano mancato di sottolineare il disappunto nei confronti di Donnarumma, ma questa volta sembrano prepararsi a qualcosa di più grande.

Il comunicato della Curva

La Curva Sud sui social ha postato i preparamenti per la partita di stasera, gli ultras sembrano aver preparato un 'benvenuto' particolare per Donnarumma. In particolare si tratta di alcuni dollari stampati con la faccia del portiere e alcune scritte: «uomo senza onore», «mercenario», e il numero 71, che nella smorfia napoletana sta per «uomo di m***a». La Curva ha chiamato queste banconote 'dollarumma', ma sembra che qualche ora fa sia arrivato un divieto da parte di un dirigente addetto allo stadio nel far entrare gli scatoloni con i dollari all'interno dello stadio. L'intenzione degli ultras, infatti, era quella di consegnare le banconote dentro i cancelli di San Siro previa offerta libera per l'Associazione Sportiva Start, che segue un progetto umanitario relativo a una scuola calcio nei quartieri di Corvetto e Baggio.

La Curva Sud ha subito arginato il problema decidendo di distribuire le banconote fuori dallo stadio, su Instagram insieme alla foto dei 'dollarumma' ci sono anche delle indicazioni: «Oggi fuori dai cancelli troverete la fanzine con una mazzetta di dollari per dargli un degno bentornato.

Martedì 7 Novembre 2023

