Aerei per Sicilia e Sardegna alle stelle, l'Antitrust apre un'indagine: «Prezzi troppo elevati»

L'Authority Antitrust ha avviato un'indagine conoscitiva sull'uso degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte di collegamento tra la penisola e la Sicilia e la Sardegna, caratterizzate da particolari esigenze di mobilità.

Lo fa sapere l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. «Alla base di questa decisione - si legge in una nota - il fatto che, in concomitanza con la ripresa della domanda di trasporto aereo passeggeri, a partire dal 2022, sono stati rilevati, da soggetti istituzionali e non, livelli di prezzo elevati in corrispondenza dei periodi di picco di domanda».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 10:38

