«Manovra lunedì in Parlamento», Giorgia Meloni: saldi invariati. Cambiano cedolare secca (26%) e l'Iva su pannolini e seggiolini per auto (22%)

«Lunedì invieremo la manovra al Parlamento». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa ad Acqualagna. «Il lavoro sostanzialmente è chiuso, i saldi di bilancio sono invariati rispetto a quanto approvato in Consiglio dei ministri», ha aggiunto. E cambia ancora la norma della Manovra sulla cedolare secca per gli affitti brevi. La cedolare secca salirà dal 21 al 26% solo nel caso in cui si affitti per periodi inferiori a 30 giorni più di un appartamento. È quanto prevede una nuova versione della Manovra.

L'aliquota della cedolare secca, attualmente fissala al 21%, «è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta».

Stipendi, a Milano busta paga è più alta del 90% rispetto a Palermo: lo spettro dei contratti a tempo ridotto

Tredicesime più leggere nel 2024, taglio del cuneo azzerato (ma resta parziale nel 2023): ecco cosa cambia