Sciopero aerei venerdì 9 febbraio, rischio caos per migliaia di passeggeri: cosa fare e quali rimborsi sono previsti

Lo sciopero degli aerei di domani, venerdì 9 febbraio, rischia di creare disagi per migliaia di passeggeri, se non di più. I disservizi aerei continuano a creare difficoltà ai passeggeri. Voli cancellati, voli in ritardo e scioperi aerei, infatti, rovinano le vacanze a milioni di italiani. Disagi da record a cui si aggiunge l’imminente sciopero di venerdì 9 febbraio, che coinvolgerà, secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 120mila passeggeri italiani che subiranno un disservizio per lo sciopero aereo.