Manovra, nella bozza spunta la tassa sui biglietti aerei: ecco di quanto possono aumentare nel 2024

Nella manovra potrebbe essere introdotta una tassa d'imbarco addizionale che andrà a gravare sui biglietti aerei. Nell'ultima bozza della legge di bilancio, spunta anche la possibilità per i Comuni di incrementare di 3 euro il costo dei biglietti, creando un gettito l'anno di 380 milioni di euro per città, scrive il Corriere. La novità (da vedere se verrà confermata e farà parte del testo definitivo) potrebbe portare a nuove tensioni tra il governo e le compagnie low cost.

Il costo del biglietto aereo aumenta?

Della tassa se ne parla all'articolo 80 della bozza della manovra. Si legge che i Comuni «hanno facoltà di istituire, con apposite delibere, un incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero». La norma quindi si applicherebbe anche a chi parte in nave.

