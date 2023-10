Quota 103 con il contributivo e tetto massimo all'assegno delle pensioni: come funziona, chi ci perde e chi ci guadagna

Alla fine la maggioranza ha deciso, trovando la mediazione sulle pensioni in Manovra. No alla fine di Quota 103, ma sì a una serie di ritocchi per rendere comunque meno vantaggiosa l'uscita anticipata dalla pensione. Questo per utilizzare meno risorse pubbliche, vista la difficoltà a far quadrare i conti dello Stato. Si potrà quindi uscire con 62 anni di età e 41 di contributi, ma con il ricalcolo interamente contributivo, finestre di uscita più ampie e un tetto massimo agli assegni. Vediamo allora nel dettaglio come funzionerebbe la nuova forma di uscita anticipata dal lavoro.