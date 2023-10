Ryanair, fumo da un'ala sul volo per Lamezia Terme: paura a bordo, aereo costretto all'atterraggio d'emergenza

di Redazione web

Decollati da Bologna e diretti a Lamezia Terme hanno vissuto 30 minuti di paura e panico a bordo di un aereo Ryanair, alla vista del fumo che fuoriusciva da una delle ali del velivolo. Il malfunzionamento ha subito allertato un piano di emergenza per far tornare il mezzo all'aeroporto originario, lo scalo Guglielmo Marconi. Per i passeggeri del volo Ryanair FR1011 minuti interminabili di grande preoccupazione, temendo il peggio, che per fortuna non è accaduto.

Aereo si schianta sulla foresta amazzonica: morte 12 persone, tra cui un neonato di 18 mesi

Aereo Ryanair ha problemi alla coda, atterraggio d'emergenza a Pisa pochi minuti dopo il decollo: paura in volo

Operazione di emergenza

Da un'ala fuoriusciva del fumo, probabilmente a causa di una valvola, scrive Bologna Today, che tramite la testimonianza di una passeggera, racconta quello che è successo: «Siamo stato costretti ad evacuare velocemente, bravissimi l'equipaggio e il comandante che ci hanno portati sani e salvi a terra, ma è stato panico fino all'atterraggio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA