Aereo si schianta sulla foresta amazzonica: morte 12 persone, tra cui un neonato di 18 mesi

Dodici persone, tra cui un neonato di 18 mesi, sono morte in un incidente aereo a bordo di un piccolo velivolo che stava sorvolando l'Amazzonia brasiliana. Il Cessna Caravan monomotore è precipitato vicino all'aeroporto di Rio Branco poco dopo il decollo, con a bordo dieci passeggeri, tra cui nove adulti ed il bimbo, insieme a pilota e co-pilota. Tutti e dodici sono morti sul posto, nello schianto.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'aereo è andato in fiamme dopo essersi schiantato a terra, provocando un incendio forestale in una zona remota vicino al confine del Brasile con il Perù e la Bolivia.

Mini plane carrying approx 12 people crashes in the Amazon in western Brazil, killing everyone on board #planecrash #Crash #Brazil #Amazon #Accident pic.twitter.com/H1esmLwa7I

12 dead after plane crash in Brazil Amazon s region: Twelve people including a baby, aboard a small aircraft died following a crash in Brazil s Amazon region on Sunday morning. MORE.. https://t.co/JnMPWT2iyY pic.twitter.com/Ik0Ve8meuN