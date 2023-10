Strage evitata per 15 metri: collisione sfiorata in pista tra due aerei

di Redazione web

La nebbia sulla pista aveva nascosto un aereo all'altro. Uno scontro scongiurato per appena 15 metri, all’aeroporto internazionale di Austin in Texas, tra un aereo cargo ed uno che trasportava oltre 130 passeggeri. La vicenda risale a febbraio scorso, ed è stato oggetto di indagine dalla National transportation safety board, mentre un'inchiesta condotta dal New York Times ha sottolineato la catena di errori, attribuiti al controllore di volo, con evidenti falle infrastrutturali dello scalo.

Maldive con l'aereo extra-lusso: sedili-letto, pasti gourmet e autista privato all'arrivo. Ecco quanto costa

Tragedia scampata

Quella mattina di febbraio un Boeing 767 cargo di FedEx si sta avvicinando allo scalo, negli stessi istanti in cui un Boeing 737 di Southwest con 123 passeggeri, 2 piloti e 3 assistenti di volo si avvicina alla pista per decollare verso Cancún, in Messico. Dalla torre di controllo arriva l'ok, ma i piloti del cargo preoccupati dell'aereo sulla pista chiedono di nuovo, e di nuovo arriva il via libera.

Disabile non può salire le scale e chiede di costruire l'ascensore a sue spese. I condomini: «Deve cambiare casa»

Piloti se ne accorgono

Quando il velivolo cargo è a 46 metri di quota e a circa 400 metri di distanza dalla pista, i piloti riescono a vedere tra la nebbia e si accorgono della sagoma del Boeing 737 che è appena partito e rischia di essere schiacciato dall’aereo cargo in discesa. «Fermate il decollo!», ordinano i piloti FedEx ai colleghi di Southwest e intanto ridanno potenza ai motori per rimandare il loro atterraggio, ma l'altro aereo decolla lo stesso.

Inchiesta del quotidiano

I due aerei si sono mancati di appena 15 metri, la distanza tra il carrello di atterraggio di FedEx e la coda di Southwest, ma secondo il New York Times a causare il quasi incidente sarebbe stata la confusione della torre di controllo e dell'operatore che ha pensato che a chiedere di fermare il decollo siano stati i piloti dell'aereo di linea, quando non è così.

I passeggeri a bordo del volo Southwest non si accorgono di nulla e atterrano senza problemi in Messico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA