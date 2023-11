Traditrice seriale confessa: «In passato non mi accontentavo dei miei fidanzati. Poi ho risolto il problema così...»

di Redazione web

Tradire il proprio partner non è cosa così poco diffusa. Purtroppo, infatti, c'è chi non riesce proprio a fidarsi, soprattutto quando il lavoro che si svolge non è adatto a chi soffre di gelosia. Si tratta, infatti, del fenomeno diffuso di OnlyFans che ha consentito a molte persone di guadagnare soldi extra producendo contenuti per adulti. Sinatra Monroe, ex spogliarellista, oggi famosa sulla piattaforma, è diventata un'attrice hard e ha spiegato che, così, ha sempre tradito il suo partner. Ma ha trovato una soluzione al problema: ecco quale.

La confessione

«Prima del mio attuale ragazzo ho sempre tradito. È terribile ma è vero. Non sono mai riuscita a dire 'Questa è la mia unica persona e questo è tutto e chi voglio', avevo sempre bisogno di qualcosa in più».

La soluzione

«Ho pensato tra me e me 'Probabilmente sei poliamorosa, non c'è niente di sbagliato in questo.' Devi dare all'altra persona l'opportunità e dirgli 'questo è quello che sono e se a te va bene è fantastico, ma in caso contrario allora sai che dovremmo uscire con altre persone'».

