Sesso in auto, ma arriva la polizia: multa da 10mila euro alla coppietta focosa

Una notte di passione decisamente costosa, quella di una coppia di ventenni che si era appartata in auto a Firenze: diecimila euro di multa. La cospicua sanzione si riferisce a un fatto avvenuto la notte scorsa, mentre imperversava la tempesta, in via Bonifacio Lupi, a una manciata di metri dagli uffici di via Zara.

La multa

Una volante impegnata nei controlli, intorno alle 2, si è imbattuta nell'auto posteggiata con i due a bordo, travolti dalla passione. La coppia è stata multata immediatamente: si erano appartati, sotto la tempesta, in una strada nei pressi della questura. Protagonisti della vicenda, una donna di 23 anni del Viterbese e un 21 enne livornese accusati di aver commesso atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza.

