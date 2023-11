Sesso tra il marito e la damigella la prima notte di nozze con il “via libera” della moglie: «La gelosia rende le cose eccitanti»

di Redazione web

Una coppia ha portato il proprio stile di vita scambista all'estremo quando ha avuto un rapporto a tre la prima notte di nozze. Dan e Katey, infatti, vivono una relazione aperta e spesso condividono momenti intimi anche con la coppia di migliori amici. A suggerire per primo l'idea dello scambismo è stato Dan dicendole che avrebbe voluto vederla «con un altro ragazzo».

«La gelosia rende le cose più eccitanti», ha detto Katey che si aspettava di essere infastidita quando ha visto per la prima volta suo marito fare sesso con un'altra donna, ma in realtà ha confessato di averlo trovato «davvero sexy», perciò ha acconsentito che ciò accadesse anche il giorno del loro matrimonio.

Convenzioni?

Il matrimonio di Dan e Katey è stato tutt'altro che convenzionale. I due si sono sposati il mese scorso e, in merito, la donna ha confessato: «Abbiamo finito per portare una delle mie amiche nella nostra camera da letto. Abbiamo bevuto qualcosa e alla fine abbiamo fatto una cosa a tre con lei, è stato davvero divertente», ha rivelato la donna, secondo quanto riportato dal DailyStar.

Tuttavia la famiglia di Katey ha scelto di non partecipare alla cerimonia. Quando ha affrontato per la prima volta con loro l'argomento del suo stile di vita sessuale e matrimoniale, erano molto turbati e hanno pensato che fosse vergognoso.

Il matrimonio

Nell'episodio a loro dedicato di Love Don't Judge, noto reality inglese, ha detto che ora ha fatto i conti con quella delusione: «Ho lottato a lungo con il fatto che la mia famiglia non era venuta al mio matrimonio. Ma poi mi guardo intorno nella stanza e guardo le foto e vedo quanto tutti erano felici per me e tutti ci amano per quello che siamo».

La damigella d'onore al matrimonio di Katey è stata la sua cara amica Kirsty.

