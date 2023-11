Mamma influencer: «Filtri male assoluto, voglio mostrare a tutti le mie curve e aiutare le donne insicure»

di Redazione web

Sophie Hughes è un'influencer che su Instagram vuole trasmettere messaggi di bodypositivity alle sue follower per far capire loro che i corpi perfetti non esistono e che ognuna delle sue fan è bellissima perché unica nelle sue forme. La giovane mamma sfoggia le sue curve in modo molto naturale senza fare uso di filtri social che, secondo il suo parere, sono il "male assoluto". La donna, recentemente ha condiviso l'ennesimo bel messaggio sull'accettazione di sé e del proprio corpo.

Il messaggio di Sophie Hughes

Chi l'ha detto che una donna che non ha un fisico scolpito o da passerella non possa indossare dei completini intimi sexy e mostrarsi in tutta la sua naturalezza? Sicuramente, non Sophie Hughes. L'influencer, che su Instagram ha quasi 50mila follower, vorrebbe far capire alle donne che hanno avuto figli o che non vantano proprio una forma perfetta, che non importa, che tutto ciò che vedono sui social non è vero, la vita reale è un'altra cosa.

Proprio per questo motivo, la giovane mamma ha condiviso una foto in cui mostra le sue curve, la sua pancia e le sue smagliature e ha scritto: «Voglio mostrare a tutti le mie curve e aiutare le donne insicure. Questo è un promemoria per non sentirsi brutte o inadeguate ogni volta che si apre Instagram e cadere nella spirale infinita del confronto social. Tu sei abbastanza. Meriti di indossare tutta la lingerie sexy che vuoi e sentirti bellissima».

I commenti dei follower

Il messaggio di Sophie Hughes è piaciuto moltissimo alle sue follower che hanno lasciato migliaia di like e commenti: «Ci vorrebbero più messaggi di questo tipo sui social», «Nessuna donna dovrebbe giustificarsi per il suo corpo e le sue forme» oppure «Non c'è nulla di più bello di un corpo naturale con le sue forme femminili».

