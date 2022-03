Fanno sesso in strada sul cofano dell'auto: amanti focosi «beccati» da Google Street View

Quando la passione chiama non c'è pudore che tenga, soprattutto quando ci si trova nelle strade deserte e assolate dell'Australia. Eppure niente sfugge all'occhio di Google. Una giovane coppia, infatti, è stata "immortalata" da Google Street View mentre faceva sesso all'aperto, appoggiata sul cofano dell'automobile al lato di una strada di campagna.

Come riporta il New York Post, la scena è stata ripresa nel sud dell'Australia dal mezzo fotografico di Google lungo la Dukes Highway appena fuori dalla cittadina di Keith, a metà strada fa Adelaide e Melbourne. Gli scatti mostrano gli australiani focosi in pieno giorno mentre consumano un rapporto sessuale accanto alla loro BMW argentata.

La coppia è chiaramente in preda alla passione e la donna ha un'espressione sorpresa sul viso per essere stata beccata. La coppia non è identificabile e non si crede che sia scattato l'arresto. Secondo la legge dell'Australia meridionale, il sesso in pubblico è punibile con una multa o fino a sei mesi di carcere.

