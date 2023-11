Emma sposa il fratellastro: «Ho spezzato il cuore di papà, ma mi rifiuto di scusarmi»

di Redazione web

Sposarsi con il proprio fratellastro? Può sembrare un episodio di una soap, ma in realtà è cosa che accade alquanto spesso. Questa volta, la ragazza coinvolta non ha alcun risentimento, però, nei confronti del papà che pare l'abbia fatta soffrire per diverso tempo sposando quattro donne diverse e causandole molto dolore. Emma, infatti, ha spiegato che di essersi innamorata di Brandom solo in età "adulta", ma che i due, in passato, si erano conosciuti ed erano stati fratellastri. Lui era il figlio della seconda moglie del papà di lei.

«Mio padre si è sposato quattro volte in totale - ha scritto la ragazza di 25 anni su Reddit -, tre volte da quando sono nata.

«L'ho rivisto quando avevo 18 anni - ha continuato la ragazza di origini inglesi -. Abbiamo semplicemente avuto una scintilla e abbiamo iniziato a frequentarci quasi subito. Sono passati cinque anni e ci sposeremo a breve. Non ho risentimenti, mio padre mi ha fatto soffrire molto, non mi sembra un dramma se ora sposo il figlio di una sua ex».

