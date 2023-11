«Il mio fidanzato ha chiesto alla sua ex di allenarci insieme: mi vorrebbe tonica come lei»

di Redazione web

Una donna ha raccontato di essere furiosa con il suo fidanzato dopo aver scoperto che le aveva programmato una routine di allenamento usando l'aiuto della sua ex fidanzata personal trainer. La 20enne ha sfogato la sua frustrazione online, affermando di essersi sentita insicura e che si è vergognata del proprio corpo. Quante volte sarà capitato di decidere di cambiare per qualcuno? Ma se ad aiutarti fosse proprio il suo o la sua ex? Scopriamo insieme come ha reagito la giovane donna.

In palestra con l'ex

L'uomo, secondo quanto raccontato dalla giovane donna, le ha suggerito di andare insieme in palestra perché «Mi vedeva gonfia e trascurata», ha scritto nervosa su Reddit la 20enne. «La sua ex si allena molto, è una personal trainer, e andavano spesso in palestra insieme quando si frequentavano - ha spiegato la ragazza -.

«Io, d'altra parte, sono "troppo magra", anche se spesso, mangiando anche cibi a cui sono intollerante, può capitare che mi gonfi. Sono solo alta, ma non ho forme, anche se questo per me non è mai stato un problema. Anche a lui pare non creasse problemi il mio aspetto, si è sempre complimentato. Una volta però mi aveva chiesto se volevo iscrivermi a una palestra e allenarmi con lui, ma io ho detto di no e non me lo ha mai più chiesto. Ieri, la sua ex mi ha contattato tramite Instagram e mi ha chiesto se avevo parlato con il mio fidanzato ed ero pronta per allenarmi insieme a loro».

Gli utenti si sono sbizzarriti davanti al tema: «Se sono amici, se ti vogliono in palestra con loro e ti vuole magra come lei, fossi in te, gli consiglierei di tornare insieme piuttosto che cercare di cambiarti», le ha scritto una donna sul forum. «Che personaggio! Con che coraggio? Ti ha accettata così come sei, perché provare ad averti come la sua ex?», ha risposto un altro account. C'è stato però anche chi ha pensato che non avesse tutti i torti: «Se la sua ex fa la personal trainer, fai uno sforzo di maturità e migliora per te stessa. Fare un po' di attività fisica non ha mai ucciso nessuno», ha concluso un ragazzo.

