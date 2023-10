Furti in casa: «Ho trovato questi strani segni sulla porta, ho paura dei ladri. Devo preoccuparmi?»

di Redazione web

Se trovi la porta di casa con strane incisioni sul pannello di legno, è il caso di preoccuparsi? Se lo è chiesto un utente di Reddit: «Ho trovato questi segni sulla porta di casa. Devo preoccuparmi?». Ma cosa è successo esattamente.

Strani segni sulla porta, sono i ladri?

Poi ha spiegato esattamente quello che è successo di recente nel suo appartamento: «Rientrando nella casa da una breve vacanza, ho trovato questo segno sia sulla mia porta che su quella accanto dei vicini, casa sfitta e a quanto so vuota. Non ricordo se ci fossero l'ultima volta che ci sono andata ma penso proprio di no. Devo preoccuparmi? È qualche codice? In tal caso cosa posso fare per proteggere l'appartamento?».

In molti hanno preso in giro la persona che ha denunciato il fatto, con commenti ironici. Ma in molti l'hanno presa sul serio: «In realtà è pratica diffusa quella di segnare citofoni e porte di casa per segnalare le abitazioni.

Un altro utente intervenuto nella discussione spiega: «Io ho una blindata classe 4 a casa. Non la apri. Infatti sono entrati dal balcone, scardinato alle 1.30 di notte una finestra e sono stati dentro 3 ore (ho il controller di bticino che regista quando sono accese le luci), senza che nessuno si accorgesse di nulla. Ah. Abito al 4 piano, giusto perché è il più sicuro. Milano centro».

