«Quanti soldi si mettono nella busta a un matrimonio?»: la somma infilata dall'invitato alle nozze scatena i social

Matrimonio, quanti soldi si mettono in una busta degli sposi? Una domanda che si saranno fatti in tanti quando si è invitati alle nozze di un amico o un parente. E proprio questo è il quesito che ha posto un utente su Reddit, ricevendo in pochissimo tempo una marea di risposte. Qual è la cifra giusta? Tra ironie e verità, ecco quanto bisogna infilare nella mitica busta del matrimonio.

I soldi nella busta: troppi o pochi?

«Non è di un parente ne di un amico stretto ma diciamo di amici acquisiti... - spiega l'utente che ha posto la domanda - io pensavo tipo 20 euro però poi visto che la cifra dovrà essere versata sul loro IBAN in che modo capiranno che ho ‘pagato’? grazie per l’eventuale aiuto!».

Subito ha ricevuto risposte decisamente polemiche da altri frequentatori di Reddit. «Chissà le risate che si faranno a vedere un bonifico di 20€... - replica un altro utente - A questo punto portati pure i contenitori per recuperare un po' di avanzi, così ci mangi il giorno dopo».

C'è chi entra nel dettaglio e commenta così: «Cambia molto da regione a regione. In Puglia 20€ si danno per un compleanno. Ai matrimoni dei miei amici io ho dato 300 e quando ho fatto il testimone 500. Quando ho ricevuto solo la partecipazione e non l'invito (leggasi: sì Messa, no ristorante) ho dato 50».

Le cifre al sud Italia

Un altro utente spiega nel dettaglio le cifre: «Qui al sud con 20 euro fai una figura talmente pessima che è meglio non andarci proprio. 20 euro è il minimo come quota per il regalo di una laurea, tanto per fare un esempio.

«Se sei testimone poi è un salasso, si va tra 1 e 2k. Il tutto ovviamente escludendo il costo dell’abito, matrimoni, comunioni e simili sono dei cancri soprattutto quando vengono uno dietro l’altro. Sembra di lavorare solo per dar soldi a questi eventi. Poi vabbè di base c’è sempre la teoria per cui “ognuno mette quel che si sente e che può”, però nel caso non si può raggiungere un “minimo dignitoso” si preferisce tirarsi fuori, i novelli sposi capiranno. Non so se da altre parti funziona diversamente, ma qui con 20 euro fai una magra figura», il consiglio finale.

Insomma, 20 euro è ovviamente una cifra decisamente bassa, ma è complicato dare una risposta certa. Troppe le variabili in gioco.

