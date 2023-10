«Mia cognata ha cercato di sabotare il mio matrimonio: ho risolto facendo l'unica cosa intelligente in questi casi»

di Redazione web

Organizzare un matrimonio in poco tempo può essere un grande rischio, soprattutto se si ha una cognata che organizza eventi per lavoro: in quel caso può diventare anche un incubo. A "denunciare" l'invadenza della sorella del fidanzato, è stata la futura sposa che ha spiegato di aver deciso di sposarsi sei mesi fa e che a pochi giorni dalle nozze, la cognata "wedding planner" gli sta rendendo l'organizzazione un incubo. Scopriamo insieme perché.

L'organizzazione del matrimonio

«Stiamo pianificando il matrimonio da circa sei mesi, abbiamo parlato e discusso di ciò che volevamo - ha scritto la donna su Reddit -. Volevamo un dj, ma lei è andata avanti e ha prenotato una band. È una band locale che apparentemente è difficile da prenotare. Non è stato un gesto orribile o qualcosa di cattivo, ma era esagerato non considerare di chiedercelo».

Come se non bastasse, la donna ha anche confessato che la cognata avrebbe voluto portare il suo nuovo fidanzato: «Ho perso il conto di quanti ne ha cambiati in questi anni, ma un invitato in più avrebbe fatto la differenza. Volevamo un matrimonio per pochi intimi, ma lei ha detto che avrei potuto rinunciare a mio fratello che nessuno della loro famiglia aveva ancora mai conosciuto, perché vive all'estero», ha poi continuato il racconto.

Tra battibecchi, discussioni sulla scelta del posto, dell'allestimento, delle bomboniere, la futura sposa ha fatto quella che gli utenti su forum hanno definito «L'unica cosa intelligente che potesse fare»: «L'ho presa in disparte e ci ho parlato - ha scritto la donna -. Le ho spiegato che stava mettendo a disagio me e mio marito, cioè suo fratello, e che se non avesse avuto intenzione di smetterla, non sarebbe stata la benvenuta alle nostre nozze. Così pare abbia capito e da qualche giorno non dà più fastidio».

