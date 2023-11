Suoceri rivogliono dalla nuora i regali di nozze dopo la morte del figlio: «Sei hai un altro uomo non meriti niente da noi»

di Redazione web

Se i tuoi suoceri ti chiedessero indietro i regali di nozze dopo tre anni dalla scomparsa di tuo marito come reagiresti? È quanto si è chiesta una donna, ormai vedova da diverso tempo, che ha raccontato di essere andata avanti nella vita dopo la morte del marito e la cosa sembra non essere stata gradita ai familiari dell'uomo. I genitori del defunto, infatti, pare abbiano reagito male alla notizia di un nuovo uomo nella vita della nuora ed è per questo che hanno chiesto i regali di nozze indietro. Ma andiamo insieme con ordine.



La richiesta dei suoceri

«Mio marito ed io eravamo una coppia da nove anni - ha raccontato la donna -, sposati da quattro al momento della sua scomparsa. Non ha mai avuto un ottimo rapporto con i suoi genitori e su questo era stato sempre molto chiaro». La donna ha poi proseguito il suo racconto su Reddit, forum al quale si è rivolta per avere un parere da altri utenti, spiegando che nell'ultimo hanno ha trovato di nuovo l'amore.

«Ho iniziato a vedere qualcuno di nuovo nell’ultimo anno e chiaramente non sono felici - ha ammesso la vedova -. È diventato tutto un 'Perché dovrebbe avere qualcosa da nostro figlio?'. Ho perso anche mia mamma sei mesi fa». Le cose sono, quindi, peggiorate quando i suoceri hanno insistito perché restituisse i regali di nozze. «I suoi genitori hanno chiamato e mi hanno chiesto di restituire loro tutti i regali nuziali ricevuti al nostro matrimonio perché non sono miei, ma alcuni, come ad esempio dei gioielli, appartengono a sua madre», ha continuato.



La disperazione della donna

«Ero sposata con il loro figlio - ha proseguito la donna sul forum -, abbiamo lavorato entrambi, costruito una vita insieme, e tutti i regali che mi sono stati dati durante il mio matrimonio, o le cose acquistate con i soldi che abbiamo guadagnato, non sono di loro proprietà. Sua madre ha molestato e chiamato la mia famiglia, e ci sono stati richiami continui al punto da mettere in dubbio l'educazione che mi ha dato la mia defunta madre». Poi disperata, ha scritto: «Tutti i membri della mia famiglia pensano che sia disgustoso fare questo alla vedova del figlio, ma cerchiamo di capirli perché hanno avuto una grave perdita, proprio come me, cosa dovrei fare?».



Gli utenti online hanno concordato con la donna che effettivamente non è carino chiedere regali indietro: «Quel che è andato è andato, non si possono richiedere indietro dei regali se quando li hanno fatti erano felici di donarteli, prova a farglielo capire», ha scritto un utente sul social.

