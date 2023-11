«Mia figlia è grassa, mi rifiuto di farle indossare il vestito da sposa della mamma morta»

di Hylia Rossi

Il matrimonio ha tanti significati e, quando si prende la decisione di sposarsi, nuovi valori e idee, del tutto personali e individuali, vanno ad arricchire ancor di più la parola e il gesto. Tuttavia, c'è un concetto portante e sempre presente dietro il matrimonio, ovvero quello di "famiglia": si riuniscono le persone amate in un unico luogo e si mostra loro la nascita di una nuova famiglia, quella che verrà costruita insieme al proprio "per sempre".

Eppure, l'amore che ci aspettiamo da chi fa parte della famiglia, che sia quella in cui siamo nati o quella che abbiamo scelto di creare, può non essere abbastanza forte da rompere ogni diga, ed è proprio il caso di questo padre che si rifiuta di lasciare che sua figlia indossi il vestito da sposa della mamma per paura che possa rovinarlo.

Un vestito da sposa che contiene un ricordo: il "no" del papà

«La mia defunta moglie era molto piccolina», scrive il padre, «Quando ci siamo sposati pesava circa 50kg e si vede anche dal vestito». Lo sfogo dell'uomo su Reddit fa capire che c'è già un dubbio rispetto alla propria decisione di non permettere a sua figlia di usare il vestito e che forse è proprio in cerca di un'altra prospettiva che non lo faccia allontanare dalla sua bambina per un'occasione così importante.

«Mia figlia vuole indossare il vestito e io le ho detto che non è una buona idea perché non le entrerebbe, allora mi ha risposto che lo avrebbe fatto allargare e ho detto che ci avrei pensato. Mi sono informato e ho visto che per renderlo più grande lo dovrebbero tagliare», scrive il vedovo, e poi continua descrivendo la sua decisione: «L'ho informata che no, non poteva indossare il vestito... mia moglie lo adorava e non credo sarebbe felice se fosse tagliato».

Naturalmente, questa presa di posizione ha causato una lite e, pensando che potesse rivelarsi una soluzione, il papà suggerisce di prendere invece in prestito qualche gioiello della mamma. La figlia, non soddisfatta della proposta, gli ha attaccato il telefono in faccia.

La testardaggine del papà in questa vicenda non è ingiustificata. In effetti, è comprensibile che il vestito rappresenti per lui qualcosa di molto prezioso e che il pensiero di tagliarlo possa farlo soffrire e dargli l'impressione di tagliare, metaforicamente, anche il suo attaccamento alla defunta moglie. Tuttavia, un vestito rimane un vestito e non può più rendere felice sua moglie, che non c'è più, mentre può ancora essere motivo di gioia per la figlia, che in questo modo sentirà la sua mamma più vicina in un giorno per lei così importante.

Molti utenti di Reddit sembrano propendere per la cessione dell'abito e qualcuno scrive: «L'unico motivo per tenere il proprio vestito da sposa è poterlo far indossare alle figlie». Qualcun altro, invece, suggerisce un possibile problema dell'uomo e il motivo dietro la sua reticenza: «A me sembra che il tipo non abbia ancora processato la perdita della moglie».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA