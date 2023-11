L'ex marito si presenta al compleanno della figlia di 6 anni con la nuova fidanzata, la mamma la prende male: «Ti accoltello»

di Redazione Web

Alla festa di compleanno della bambina (6 anni), la mamma ha minacciato la nuova ragazza dell'ex marito con il coltello che stava per utilizzare per tagliare la torta, il tutto davanti agli sguardi atterriti degli ospiti e di sua figlia.

La vicenda si è svolta in un locale con piste da bowling a Truro, in Cornovaglia. Secondo quanto riportato dal Mirror, Lucy Jacobes non è riuscita a trattenere la sua rabbia alla vista del padre della bambina in compagnia della sua nuova fiamma, soprattutto quando lei ha voluto affiancare la piccola nell'apertura dei regali.

«Ti accoltello», la minaccia della mamma

La figlia di Lucy, una mamma di 43 anni, avrebbe compiuto sei anni quel giorno e lei aveva deciso di organizzarle una festa alla pista di bowling locale ed estendere l'invito al papà della piccola, anche se il matrimonio tra i due si era concluso tempo prima.

Tuttavia, l'ex marito si è presentato al braccio della sua nuova compagna e quando quest'ultima ha iniziato ad aprire i regali insieme alla bambina invece di lasciarlo fare alla mamma, Lucy ha perso le staffe: ha afferrato il coltello che era stato portato per tagliare la torta per poi mimare il gesto dell'accoltellamento.

La donna si è dichiarata colpevole per due capi d'accusa, vale a dire aggressione e possesso di arma. L'incidente è stato descritto dai conoscenti come un «momento di completa follia» che ha spinto chi era presente a farla allontanare e consegnare il coltello alla polizia. La confessione di Lucy è avvenuta poco dopo durante l'interrogatorio.

L'ex marito di Lucy è ora in procinto di richiedere la custodia completa della bambina a causa di ciò che è accaduto e ha spiegato che la donna stava già da tempo avendo problemi con la separazione, la situazione familiare e la paura di perdere la figlia. Il giudice ha deciso di condannare la donna a 12 mesi di rilascio con condizionale e non ha imposto nessun ordine restrittivo perché ritenuto impraticabile data la situazione.

