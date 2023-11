Sposati e senza figli, la coppia elenca i vantaggi: «Viaggi una volta al mese, dormiamo nel weekend e usciamo tutte le sere»

di Matilda Benincasa

Sono sposati da sei anni, non hanno figli e per il momento non pensano ad averne: la loro "lista dei desideri" prima di diventare genitori è ancora lunga, e comprende cose come viaggiare almeno una volta al mese, poter uscire la sera in maniera spontanea e dormire nel fine settimana.

La coppia senza figli

Hillary Bowles, 31 anni, e suo marito, Logan, 30 anni, dalla North Carolina, sono quella che viene definita una coppia "Dink" (Double income no kids, doppio stipendio niente figli). Sono sposati da sei anni a mano anche lavorare insieme. Lei è una creatrice di contenuti, lui lavora nel private equity, e possono disporre del loro tempo libero senza bisogno di grandi programmazioni: riescono a partire per una fuga romantica almeno una volta al mese e con pochissimo preavviso. Credono che godersi il loro stile di vita attuale li renderà "genitori migliori" in futuro e non avranno "rimpianti" quando decideranno di mettere su famiglia. «Siamo giovani e spensierati e non abbiamo responsabilità», ha detto Hillary.

La lista dei desideri

Hillary e Logan si sono incontrati al college, all'età di 20 anni, e si sono sposati nel luglio 2017.

