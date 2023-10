Mamma di tre bambini confessa: «Sono una strega, ho fatto un incantesimo per trovare l'amore. Così mi sono sposata...»

di Serena Neri

Le streghe esistono? Ginny risponderebbe di sì. La 51enne inglese, infatti, sostiene di essere una strega che pratica magia bianca. È orgogliosa dei suoi poteri, ma è anche dispiaciuta perché la gente ha paura di parlare con lei. Si tratta di una donna, mamma di tre figli adolescenti, che vive a Devon, in Inghilterra e che non ha paura di ammettere "la sua natura": «Sono una strega di quarta generazione, mia madre, mia nonna e la mia bisnonna avevano tutte poteri soprannaturali. Sono cresciuta sapendo di esserlo e l'ho completamente accettato».



Nonostante i poteri, Ginny però ha paura del giudizio delle persone che la circondano e ha usato in passato la magia per persuadere qualcuno a "volerle bene".



Cantante sposa un fantasma la notte di Halloween, ora cerca un esorcista per sbarazzarsi di lui: «Non mi offre mai niente»

Problemi d'accettazione

«Così tante persone non capiscono che sono una strega e penso che alcune di esse mi brucerebbero volentieri come si faceva con le streghe nel medioevo - ha raccontato Ginny al The Sun - Quando ho fatto "coming out" nel febbraio 2020, alcuni dei miei più vecchi amici mi hanno abbandonata. Anche i miei parenti mi odiano e se mi permettono di partecipare a riunioni di famiglia, chiariscono che non vogliono sentire parlare della mia stregoneria. Sono bombardata da minacce di morte e maledizioni sui social media».



L'incantesimo per il matrimonio

Ginny Metheral ha raccontato di aver preparato per la prima volta una pozione magica quando aveva sei anni: «Ho imparato da mia madre che leggeva sempre la mano e faceva incantesimi. Mi sedevo accanto a lei e assorbivo tutto. Il primo incantesimo che ho fatto è stato quando avevo sei anni e volevo diventare amica di una ragazza a scuola.

Ginny, delle sue capacità magiche, non l'ha detto nemmeno a suo marito fino a dopo il matrimonio, anche se crede che sia stato un incantesimo ad averlo portato da lei: «Avevo 24 anni e cercavo disperatamente l'amore, quindi ho fatto un incantesimo tratto da un libro che prevedeva di piantare piselli in un vaso. Qualche settimana dopo, tre di loro sono germogliati e ho incontrato mio marito e abbiamo avuto i nostri tre figli, anche se non faccio incantesimi d'amore specifici perché è ingiusto incantare qualcuno contro la sua volontà».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA