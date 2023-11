«Mia moglie vuole tatuarsi un colibrì, ma la parte del corpo non mi convince: perché gliel’ho vietato»

di Redazione web

Accetteresti che tuo marito decida per te e per il tuo corpo? Il dibattito in merito si è aperto tra diversi utenti dopo che un uomo ha confessato di non essere d'accordo sul nuovo tatuaggio della moglie. A detta sua, infatti, pare che la donna ne abbia già altri, quindi il problema non è tanto per l'inchiostro sulla pelle, ma per la scelta della parte del corpo destinataria di un disegno molto particolare: «Mia moglie vuole tatuarsi un colibrì». Ma scopriamo insieme perché il marito non è d'accordo.

Il tatuaggio «vietato»

«Io, 34enne e mia moglie 28enne, siamo sposati da tre anni - ha scritto l'uomo sui social -. La amo da morire ed è la cosa migliore che potesse capitarmi nella mia vita.

«Mia moglie vuole tatuarsi un disegno con un grande colibrì circondato da un motivo floreale - ha spiegato l'uomo -, poco sotto le clavicole e che continui sino al centro del seno. Qualsiasi maglietta decidesse di indossare, il tatuaggio sarebbe sempre visibile e con una scollatura, sembrerebbe sempre "sporca". La sto implorando di riconsiderare la destinazione del tatuaggio. Non mi piace il luogo in cui vuole farselo. Ciò ha causato alcune discussioni. Non ho un problema con il tatuaggio in sé, ho un problema con dove lei lo vuole. Quindi sono io sbagliato tra i due?». In altre parole, l'uomo non trova attraenti i tatuaggi di grandi dimensioni e vistosi, subito visibili e che possano in qualche modo rovinare il décolleté: «Penso possa pentirsene, lo dico anche per lei», ha concluso il 34enne su Reddit.

Un semplice dibattito su un tatuaggio sul petto è diventato un "problema di controllo", tanto che in molti si sono sentiti in dovere di esprimere la propria in merito: «Caro amico, se tua moglie, ascoltata la tua opinione, vuole farsi comunque il tatuaggio lì, tu puoi solo dire "ok": il corpo è suo, non decidi tu per lei», ha scritto un account. Un altro utente, invece, ha risposto di essere d'accordo con l'uomo: «In una coppia bisognerebbe tenere conto del rispetto reciproco, se tu decidessi di tatuarti il volto, lei come la prenderebbe? Non fatene una questione di limiti posti, ma del rispetto altrui».

