Lascia la moglie quando scopre che è incinta: «Mi ha ingannato, sapeva che io...»

Diventare genitori è sempre una grande responsabilità. Nonostante le moderne tecniche di procreazione o l'adozione, un figlio dovrebbe essere una scelta in accordo tra le parti coinvolte. Ma cosa accade se lei vuole portare avanti la gravidanza e lui non si sentisse pronto a diventare papà? A raccontare proprio la sua esperienza è stato un uomo che ha deciso di lasciare sua moglie quando ha scoperto che era incinta. Vediamo insieme perché.

L'inganno

«Sono il maggiore di sei figli e ho trascorso gran parte della mia infanzia e adolescenza facendo da terzo genitore ai miei fratelli più piccoli - ha confessato l'uomo agli utenti di Reddit -. La mia [ora ex] ragazza lo sapeva fin dall'inizio che io non ero pronto a fare il papà... ha detto che le andava bene. Ad un certo punto durante la pandemia ha iniziato a insistere per avere un figlio, probabilmente perché sia ​​sua sorella che la migliore amica hanno avuto i loro bambini tra la fine del 2020 e la metà del 2021».

Proseguendo con il suo racconto, il giovane ha detto: «Fino ad allora non pensava di voler diventare mamma.

Poi arriva l'inganno: «Decidiamo di sposarci alla fine del 2022 e dopo pochi mesi mi ha detto che è incinta, che il figlio è mio e che non ha intenzione di abortire. Le ho chiesto come fosse possibile, considerato che prende la pillola anticoncezionale da quando ci conosciamo, ma mi ha confessato che aveva smesso proprio per avere un figlio. Pensava che a cose fatte io non mi sarei tirato indietro, ma oggi sono più deluso dell'inganno che della gravidanza. Così ho chiesto il divorzio e l'ho lasciata mentre è ancora in dolce attesa».

La reazione degli utenti

Sul forum, la reazione degli utenti non è stata delle migliori e a dargli contro sono stati proprio molti uomini: «Che uomo sei? Lasci tua moglie incinta perché tu non te la senti di fare il papà? Ma cresci e assumiti le tue responsabilità», ha scritto un utente. E, ancora: «Amico, fai pace con il tuo passato e vai avanti, avere un figlio ti cambia la vita, ma in meglio! Fidati di me», ha risposto un altro account. Ma c'è stato anche chi ha empatizzato: «Hai fatto bene, poteva aspettare, ha preso una scelta da sola se ne assuma le conseguenze. Una moglie che mente al marito, che mamma può diventare?».

