«Babbo Natale non esiste, mia figlia deve saperlo subito: non mentirò»: la confessione di una mamma

«Babbo Natale non esiste». Quanti con questa affermazione hanno visto il proprio piccolo mondo crollare? L'immagine di un uomo, vestito di rosso che su una slitta trainata da renne possa portare pacchi regalo in ogni dove, ha sempre affascinato grandi e piccini, ma c'è chi pensa sia meglio non mentire ai propri figli. E se fosse in quel momento che iniziassero a non fidarsi più dei propri genitori?

Ashley, 26 anni, e suo marito Keith Nkosana, 31, hanno deciso che si sarebbero assicurati che la loro figlia sapesse la verità, e dicono che il Natale può essere speciale, nonostante non si menta su Babbo Natale.

«Non mentiamo a nostra figlia - ha rivelato la donna -.

Ashley e suo marito hanno sempre lottato con l'idea di mentire alla figlia, poiché si sentivano come se la stessero "ingannando", anche da bambina. Quando la loro figlia compì due anni, decisero di educarla a casa e di scegliere i valori della loro famiglia: verità, amore e divertimento. Ciò significava non mentire, neanche sul Natale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 19:19

