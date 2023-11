Roma-Cortina, pronto il treno che collega la capitale alla "Regina delle Dolomiti": ecco quando

Roma-Cortina, sta per partire il treno che collega la capitale alla "Regina delle Dolomiti”. Sarà pronto per Natale il nuovo treno che collega Roma a Cortina per facilitare le "settimane bianche" dei romani. La settimana bianca è sempre stata considerata da molti italiani come un vero e proprio "must”. Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un graduale ritorno sulle montagne dopo il brusco stop che era stato dettato dalla pandemia da covid-19. In particolare, analizzando il primo trimestre del 2023, sono ben 12 milioni gli italiani che hanno optato per la "vacanza bianca". Un numero che è destinato a crescere, considerando il buon momento che questa tradizione sta vivendo. Va sottolineato anche che la maggior parte (il 96%) degli italiani ha scelto di trascorrere la propria settimana bianca in Italia nel 2023, senza considerare località straniere.

La regina delle Dolomiti

Tra tutte le località adatte per la settimana bianca, dalle Alpi agli Appennini, Cortina, la "Regina delle Dolomiti" è una delle più ambite.

