Prima neve sul Gran Sasso, l'Abruzzo si tinge di bianco (in ritardo)

La neve è arrivata sul Gran Sasso, come mostrato anche dalla webcam al Rifugio Duca degli Abruzzi a 2388 metri di altitudine. Questa è la prima nevicata della stagione, sebbene con un lieve ritardo rispetto alle previsioni per questa quota. La stazione meteo di Meteo Aquilano indica una temperatura di -0,8°C. Nella zona ha nevicato sopra i 2200 metri, mentre oggi, giovedì 2 novembre, sono previste nevicate a quote inferiori, sotto i 2000 metri.

Il monitoraggio

A confermare la notizia è anche l'associazione meteorologica 'Caput Frigoris' che gestisce una rete di monitoraggio costituita, in Abruzzo e regioni limitrofe, da oltre 30 stazioni meteo.

