Meteo, ciclone atlantico in arrivo: neve e freddo autunnale. Le previsioni: «Rischio fenomeni intensi»

Ciclone atlantico in arrivo. L’anticiclone africano continuera a proteggere il nostro Paese ancora per quasi una settimana. Dopo di che irrompera l’autunno con piogge battenti, temporali e un clima sicuramente meno caldo. Antonio Sano, fondatore del sito www.iLMeteo.it non ha piu dubbi. Ma fino a venerdi 13 tutta l’Italia si trovera ancora sotto la cappa estiva dell’anticiclone. Il bel tempo sara assicurato da un cielo in prevalenza sereno su gran parte delle regioni. Soltanto sulla Liguria, sull’alta Toscana e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia la nuvolosita potra essere piu presente, soprattutto al mattino. Non mancheranno inoltre locali foschie o temporanei banchi di nebbia nelle primissime ore del mattino, soprattutto sulle pianure del Triveneto. E farà ancora caldo.