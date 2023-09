Caro spesa, stangata anche al discount: rincari al 15%. Ecco i supermercati dove si può spendere meno

I rincari sulla spesa non risparmiano neanche i supermercati discount, quelli dove in genere i prodotti hanno i prezzi più bassi e in cui le famiglie hanno - o sarebbe meglio dire, avevano - la certezza di mettere da parte qualche euro sul conto finale. A rivelarlo, l'indagine annuale di Altroconsumo, che ha evidenziato un rincaro del +15% sul carrello della spesa nei discount rispetto al 2022.

Il caro spesa

Ciononostante, restano comunqe l'opzione più conveniente, poiché anche supermercati e ipermercati hanno registrato rincari pari, rispettivamente, al +12 e + 11%. L'analisi di Altroconsumo è stata condotta su scala nazionale, prendendo in considerazione oltre un milione e mezzo di prezzi di prodotti appartenenti a 125 categorie in 1.203 punti vendita localizzati in 67 città italiane, da Nord a Sud.