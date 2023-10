Meteo, allerta maltempo in quattro regioni: temporali e vento forte, e da mercoledì la situazione peggiora per tutti

L'autunno sembra in fine essere arrivato sull'Italia: le temperature sono in diminuzione, in linea con la media del periodo, la prima neve è caduta sulle Alpi e il maltempo con pioggia e vento colpisce diverse regioni. In particolare, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.

Allerta maltempo in 4 regioni

Un flusso di correnti occidentali in quota determina condizioni di tempo instabile al Centro-Sud. Instabilità nella prima parte della giornata di martedì, in particolare sulle regioni meridionali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso ha previsto dal tardo pomeriggio di lunedi 16 ottobre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria centro settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e stata valutata allerta gialla su gran parte della Calabria e sull’intero territorio di Campania, Basilicata e Puglia.