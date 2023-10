La consegna tre mesi di anticipo («entro luglio 2025»). E graffiti artistici (“ScalodArts”) tutti intorno al perimetro di via Ripamonti e Scalo Romana. È il Villaggio Olimpico dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Qui saranno ospitati i 1400 atleti partecipanti; poi il villaggio si trasformerà nel «più grande studentato d’Italia realizzato in edilizia residenziale sociale», con 1700 posti. Ieri alla visita al cantiere, dove stanno crescendo le sei palazzine che compongono la struttura, c’erano i ministri Matteo Salvini (Trasporti e Infrastrutture) e Andrea Abodi (Sport e Giovani), accompagnati, tra gli altri, dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dall’ad della Fondazione Milano Cortina Andrea Varnier. In rappresentanza degli atleti anche il campione Simone Barlaam, oro paralimpico, Deborah Compagnoni, vincitrice di 3 ori olimpici nello sci alpino, Sara Conti e Niccolò Macii, campioni europei e bronzo mondiale in pattinaggio artistico.

