Natale, qual è il giorno migliore per addobbare l'albero secondo gli esperti: «Preparatevi»

di Redazione web

Natale si sta avvicinando: mancano, infatti, solamente 51 giorni al 25 dicembre e, proprio per questo, gli esperti natalizi stanno cominciando a esprimersi in merito agli addobbi migliori e alle decorazioni più alla moda quest'anno. Un altro tema su cui si sono espressi è la "data migliore per addobbare la propria casa" e, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è l'8 dicembre. Ecco che cosa hanno detto.

AmenCutti, il primo museo dedicato al Natale: aperto tutto l'anno, coinvolge un intero borgo. Ecco dove trovarlo

Il Natale diventa un’esperienza immersiva: ‘A Christmas Magic’ è la nuova proposta unica a Milano

I consigli degli esperti del Natale

Gli esperti di Christman Tree World hanno fatto sapere quale, secondo loro, è il giorno migliore per addobbare la propria abitazione: «L'Avvento inizia tipicamente la quarta domenica prima di Natale. Quest'anno, la prima domenica di Avvento è il 3 dicembre 2023 ed è proprio questo il momento ideale per iniziare i festeggiamenti. Un'altra data in cui si potrebbe fare l'albero di Natale è l'1 dicembre e molte famiglie scelgono proprio questo giorno per appendere le decorazioni natalizie. In tanti, comunque, cominciano a pensare alle festività natalizie, quando passa Halloween e, anche se suonerà strano, sono in molti a farlo.

Gli accessori perfetti per Natale

Gli esperti di Christman Tree World, inoltre, hanno spiegato quali, secondo loro, possono essere gli accessori giusti o, addirittura, perfetti per decorare le case: «Sicuramente, l'albero innevato è sempre il preferito dai clienti ma anche il pino semplice continua ad andare di moda. Poi, non devono mancare le luci e le decorazioni colorate che danno sempre un tocco in più agli addobbi natalizi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA