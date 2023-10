Halloween, il prete ai bambini fedeli: «Travestitevi dal Santo abbinato al vostro nome»

di Redazione web

Halloween festa pagana importata dagli Stati Uniti, è divenuta uno dei momenti di socialità preferiti anche in Italia. E non riguarda più solamente i bambini con il classico dolcetto e scherzetto, ma anche gli adulti che approfittano della ricorrenza per travestirsi da mostri. Ma c'è anche chi non gradisce.

Vestiti da Santi

Ad Ercolano il parroco della chiesa del Ss. Rosario, Marco Ricci, ha chiesto ai fedeli bambini di venire in chiesa, per la celebrazione del 1° novembre, travestiti, ma da santi o come il santo patrono associato al proprio nome. Insomma una richiesta alternativa, per celebrare una festività cattolica molto sentita in Italia, che però negli ultimi anni secondo Don Ricci, sta passando in secondo piano. E non solo Halloween, ma anche il Natale.

Nuove tradizioni

«Ci stiamo scristianizzando: tutte le feste religiose stanno diventando una semplice festa come ad esempio la nascita di Gesù, ma anche l'Immacolata che è diventata la festa dell'albero, la Madonna Assunta che ormai significa il Ferragosto», ha detto il parroco Marco Ricci, che aggiunge: «Ben venga che ci sia anche un'economia che giri intorno a queste ricorrenze, ma mi chiedo: perché si deve perdere il valore cristiano di una festa? Riscopriamo il senso autentico di come nasce una festa che è quello cristiano.

