Michelle Hunziker, Halloween horror nel castello “infestato” dagli spiriti di due amanti: «Abbiamo dormito qui». Con chi?

Michelle Hunziker ha scelto una location "infestata" per il suo Halloween. Si tratta di un castello che pare abbia delle anime vaganti di due amanti morti suicidi per amore. Intanto, la stanza con una vista da sogno nel Castello della città in provincia di Parma ha conquistato i fan. Si tratterà di una fuga d'amore con il suo nuovo compagno Alessandro Carollo? Scopriamolo insieme.





La location per Halloween

«Stanotte abbiamo dormito qua al Castello di Bardi - ha raccontato la showgirl nelle sue Instagram stories - nella mitica stanza di Soleste, un insieme tra Sole e Celeste.

La camera da letto, tra l'altro, ha il nome della principessa suicida che è un mix dei nomi delle figlie più piccole della showgirl, appunto Sole e Celeste. Quell'"abbiamo dormito", quindi, potrebbe essere un riferimento proprio alle bambine con cui la conduttrice potrebbe aver passato la notte in vista di Halloween, piuttosto che con il suo attuale compagno Alessandro Carollo.

La leggenda

La leggenda del castello narra che Soleste era la figlia del castellano, innamorata perdutamente di Moroello, comandante delle truppe, il quale ricambiava i medesimi sentimenti. La giovane donna era però stata promessa in sposa a un feudatario dal padre, con l’auspicio di ampliare i propri possedimenti terrieri e avviare una solida alleanza diplomatica. La giovane coppia si incontrava in gran segreto fino al momento in cui, Moroello partì con i suoi soldati per difendere i confini. Credendolo morto in guerra, lei si suicidò gettandosi dalla torre. Al ritorno, il cavaliere scoperta la morte della sua amata, decise di togliersi la vita. Da quel giorno l’anima del cavaliere vaga per la fortezza arroccata sullo sperone di diaspro rosso.

