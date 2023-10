Michelle Hunziker: «Facile essere in forma con i soldi? Vi svelo la verità...»

di Redazione Web

Michelle Hunziker ha da poco rilasciato un'intervista molto interessante in cui ripercorre passo dopo passo la sua vita, dal suo arrivo in un piccolo paesino vicino a Bologna, il primo lavoro importante a Milano e l'arrivo del successo, con la piccola Aurora. Tanti successi e altrettanto impegno per la showgirl svizzera che a 46 anni è più in forma che mai.

Mich ha voluto rispondere ai suoi fan che la criticano spesso per il suo fisico perfetto. Andiamo a leggere che cosa è successo.

Michelle Hunziker, risponde agli hater

«Spesso mi dicono che è facile essere in forma e avere un fisico tonico e muscoloso come il mio quando si hanno i soldi e il tempo libero, ma io vorrei che queste persone capissero che non si tratta di essere belli, fighi, non è una questione estetica, ma di salute.

La conduttrice si sveglia ogni giorno alle 6 di mattina, prepara le bambine per la scuola, fa colazione con loro e le accompagna. Quando ritorna, Michelle ha rivelato che lei deve allenarsi: «Per me è come un impegno lavorativo, devo farlo 3 volte a settimana e poi posso fare tutto il resto».

Dalle 10 in poi, Michelle è pronta per affrontare tutti i suoi appuntamenti di lavoro.

«Il trucco è focalizzarsi, fare uno sport che si ama e metterci la passione. Io lo faccio epr il mio corpo, per stare bene e non avere dolori alla schiena, al corpo dopo uno sforzo normale», ha rivelato infine Michelle.

