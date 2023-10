Michelle Hunziker, fuga segreta con la nuova fiamma Alessandro Carollo: paparazzi depistati, ma il piano fallisce

di Redazione web

Michelle Hunziker ha documentato sui social il weekend al mare in compagnia delle sue figlie. Secondo un'indiscrezione, però, la showgirl sarebbe stata anche in compagnia di Alessandro Carollo, la nuova fiamma.

Lo scoop

Uno tra i paparazzi più famosi in Italia, Alan Fiordelmondo, ha rivelato sul suo profilo Instagram che la nuova coppia si sarebbe trovata nello stesso luogo. In un post il paparazzo ha scritto: «La casa di Milano di @therealhunzigram, da giorni, è oramai assediata dai fotografi, complici le immagini pubblicate nelle scorse settimane dal settimanale @chimagazineit, in cui ritraevano la bionda Svizzera in dolce compagnia dell’osteopata romano @dr.carollo. E cosi, per sfuggire dagli obiettivi dei giornalisti, Michelle ha scelto di rifugiarsi in un luogo a lei molto caro, Varigotti, in compagnia del suo nuovo amore. Anche la dimora da lei scelta è un posto del cuore…fronte spiaggia… A nulla sono quindi serviti i depistaggi messi in atto sul proprio profilo instagram dal Dottor Carollo, che postando foto del luogo ligure indicava in realtà di trovarsi in tutt’altra località attraverso i tag. Cefalù è sicuramente una bellissima meta che purtroppo mal si consiglia con gli impegni lavorativi di Michelle che non si è allontanata troppo da Milano». Stando alle parole di Fiordelmondo la conduttrice e il dottore avrebbero quindi messo in atto una messa scena, 'falsando' i tag della località in cui si trovava Carollo.

