Simona Ventura a Domenica In: pace fatta con Mara Venier, abbraccio in diretta tv. Il motivo della lite

Mara Venier ha ospitato, durante la nuova puntata di Domenica In, alcuni dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, tra cui anche Simona Ventura, Paola Perego e Giovanni Terzi. La presenza di Simona ha destato particolare scalpore per via del gelo tra le due conduttrici che andava avanti da molto tempo.

Mara ha voluto rompere questo ghiaccio facendo i complimenti a Simona per la sua partecipazione: «Sei bravissima, balli benissimo!», la conduttrice di "Citofonare Rai2" si è alzata verso di lei e si sono scambiate un lungo abbraccio.

Ma per quale motivo le due avevano litigato? Andiamo a scoprire che cosa dicono sul web.

- Tu sei un’altra persona

- Sì e tu lo sai

Il motivo della presunta lite

«Sei cambiata, sei un'altra persona e sono molto felice di questo», ha detto Mara Venier poco prima di abbracciare Simona Ventura, ma cosa è successo tra le due? Stando ad alcuni rumor che girano sul web, le due avrebbero avuto alcuni screzi nel periodo in cui la Ventura frequentava il figlio di Nicola Carraro, marito di Mara.

Simona e Gian Gerolamo Carraro si sono frequentati per tre anni, dal 2015 al 2018. Le due conduttrici erano state quasi suocera e nuora. La storia tra Super Simo e Gerò, tuttavia, si è conclusa e così anche il rapporto con la quasi-suocera. «A causa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto.

Non sono poi mancate varie frecciatine da parte di entrambe le conduttrici (indimenticabile Mara quando disse: «Io in Italia lavoro come una matta, mi dispiace per Simona che deve andare a Tirana»), un botta e risposta che si è concluso oggi, 29 ottobre, con un abbraccio tra le due che ha sancito la pace tra Simona Ventura e Mara Venier.

