Simona Ventura, dopo Mara Venier arriva la pace anche con Barbara D'Urso: cosa è successo

di Redazione web

Simona Ventura oggi ha deciso di mettere a posto le incomprensioni del passato. Nel primo pomeriggio la showgirl, a Domenica In, ha fatto pace con Mara Venier, con cui aveva chiuso i rapporti da qualche tempo. Adesso sembrerebbe essere il turno della riappacificazione con Barbara D'Urso.

Barbara D'Urso

Nel corso dell’evento a Roma 'Alice nella Città' Simona Ventura e Barbara D'Urso si sono incontrate. Tutti si aspettavano di non vedere alcuna interazione tra loro, invece hanno assistito ad una piacevole sorpresa. Le due conduttrici si sono messe fianco a fianco e si sono fatte scattare diverse foto. Quali erano i rapporti tra le due in precedenza? Non è chiaro quale fosse la relazione tra le due donne prima di questo evento, quello che è certo è che la Ventura in alcune occasioni ha rilasciato delle dichiarazioni contro la collega.

Nel 2021, quando le avevano chiesto chi preferisse tra la D'Urso e Mara Venier, aveva replicato: «Preferisco la pizza». In un' altra occasione aveva detto: «Non vado da Barbara D’Urso perché non voglio e perché non mi invita.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA